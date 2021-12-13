В парламенте коронавирусом болеют 14 человек, поделился спикер.

В Верховной Раде Украины коронавирусом COVID-19 сейчас болеют пять народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук.

Читайте такжеРадуцкий: в "СН" есть депутаты, которые считают, что коронавируса нет"Пять заболевших народных депутатов и девять членов Аппарата (парламента – Ред.)", – сказал он.

Ранее стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан заболел COVID-19. Политик отметил, что "полтора года держался".

Напомним, коронавирусом уже болела ряд "слуг народа", в частности, бывший глава партии "СН" Александр Корниенко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковская