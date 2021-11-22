Народный избранник поделился, что будет работать онлайн.

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, сегодня пополнил статистику больных короновирусом. Полтора года держался, вирус как-то обходил стороной после многочисленных контактов с людьми, которым впоследствии диагностировали ковид. Но эпидемия – вещь коварная, никогда не знаешь, чего ждать. Так и у меня: живешь, работаешь, на здоровье не жалуешься, вдруг понимаешь, что не чувствуешь запахов", – написал парламентарий.

Читайте такжеКоронавирус в Раде: названо число больных нардеповОн добавил, что прошел полный курс вакцинации и уверен, что перенесет болезнь в легкой форме.

"С сегодняшнего дня буду на самоизоляции. Все дела и рабочие моменты постараюсь вести онлайн", – сообщил Мокан.

Ранее ряд "слуг народа" болели коронавирусом, в частности, бывший глава партии "СН" Александр Корниенко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, в начале ноября народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Ефим Звягильский попал в больницу из-за коронавируса. Экс-нардеп находился в реанимации в киевском Институте сердца. Позже стало известно, что Звягильский умер.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская