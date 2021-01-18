Народный депутат отметила, что холодная война с угрозами ядерным оружием перешла к биологическому оружию.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец предполагает, что пандемия коронавируса является биологическим оружием.

Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".

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"Я не думаю, что это мое собственное личное такое мнение. Но это такая мысль... Я помню из одного из документальных фильмов, но суть сводилась к тому. Это было после Второй мировой войны. Один из лидеров, возможно это был Черчилль, возможно Трумэн, когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг. (...) Должен констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - рассказала нардеп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли депутат коронавирус как разновидность биологического оружия, Мошенец ответила, что такое действительно возможно.

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, и о ядерном оружии речь идет уже много десятилетий. На самом деле это оружие гораздо хуже, чем ядерное. Если за ядерными боеголовками мы можем посчитать сколько их, где и в каких странах, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую коньюктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сложнее сказать", - отметила нардеп.

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки, 17 января, коронавирус в Украине выявили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализированы.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1163716 человек, из них 871196 выздоровели, летальных случаев - 20869. Активными больными остаются 292520 пациентов.

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Автор: УНИАН