Больше всего новых COVID-заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

В Украине вчера, 6 декабря, зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 467 человек, а 22 878 — выздоровели.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди выявленных вчера больных - 716 детей и 200 медработников. Госпитализировали 1 349 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеВосемь областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших почти три недели значительно превышает количество новых случаев заражения в сутки.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 270), Полтавской (716) и Донецкой (689) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 510 610 случаев COVID-19. Из них 88 986 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3 миллионов граждан — выздоровели.

Напомним, с сегодняшнего дня "красный" уровень эпидемической опасности в связи с COVID-19 отменяется в 8 областях Украины и в городе Киеве.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 70 934 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 30 560, методом ИФА — 6 804. Также сделали 33 570 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,1 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали более 188 тысяч человек. Что больше 2,5 раза, чем днем ранее.

Вчера, 6 декабря 70 797 человек вакцинированы против коронавируса. Из которых первую дозу вакцины получили 27 161 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 43 636 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 753 066 человек. Из которых получили первую дозу вакцины - 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077.

В общем количестве в стране проведено 25 559 141 прививка.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко