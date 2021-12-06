С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина.

С 7 декабря "красный" уровень эпидемической опасности в связи с COVID-19 отменяется в 8 областях Украины и в городе Киеве.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева", - говорится в сообщении.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством на прошлой неделе.

"Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - отметил он.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - подытожил представитель правительства.

Коронавирус в Украине

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев COVID-19: из них детей - 429, медработников - 52. От осложнений скончались 239 человек, 9 082 - выздоровели.

Штамм "Омикрон", по официальным данным, пока в Украине не обнаружен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковская