Против COVID-19 вакцинировался почти весь личный состав ВСУ.

98% военных в Украине уже привиты одной вакциной от коронавируса.

Читайте такжеБоятся вакцин из РФ и умирают дома: что известно о ситуации с коронавирусом на оккупированном ДонбассеОб этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с распространением COVID-19. Министр также поздравил всех военнослужащих и ветеранов с днем Вооруженных сил Украины.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех военных за солидарность с медиками. За то, что своим примером показываете и помогаете нам в борьбе с нашим невидимым врагом", — добавил министр.

По его данным, с начала вакцинальной кампании Вооруженные Силы Украины показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией против COVID-19.

"Сейчас прививался почти весь личный состав. В целом почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины и 98% – одной", — сообщил Ляшко.

В целом, по данным Минздрава, в Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей.

Напомним, с сегодняшнего дня в стране начали действовать новые правила карантина.

Согласно правилам, посещать общественные заведения в "желтой" зоне смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеющие соответствующий документ: "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.

Также сегодня, впервые с октября, в Украине за сутки обнаружили менее 5 тысяч новых случаев коронавируса.

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Автор: Екатерина Малюга