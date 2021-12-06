Несмотря на то, что в Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19, по словам Ляшко, эпидемия коронавирусной болезни еще не завершилась.

По состоянию на сегодня в Украине от COVID-19 полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок завершили уже более 40% жителей", - сказал министр.

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По его словам, за последнюю неделю к лидерам - городу Киев, где вакцинировано по крайней мере одной дозой 66,9%, Киевской (55%), Полтавской (50,8%) и Днепропетровской (48,9%) областям - добавились еще Черкасская с показателями 46,7% и Сумская области.

"В целом по стране полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения и по крайней мере одной дозой - 44,2%", - добавил Ляшко.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы подготовиться к новой волне коронавирусной болезни. По словам Ляшко, несмотря на то, что в Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19 (за неделю количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 15%, госпитализаций — на 13%), эпидемия коронавирусной болезни еще не завершилась.

"От имени всех медиков Украины прошу всех, кто еще не вакцинировался, - сделать это как можно скорее. Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни", - заявил министр.

Кроме того, он напомнил, что с сегодняшнего дня начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и тому подобное.

"Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев. Поэтому все, кто не получил первую прививку или пропустил время второй, сделайте это как можно быстрее, чтобы не чувствовать ограничений и быть защищенным от тяжелого течения коронавирусной болезни", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 70797 человек. Первую дозу получили 27161 человек, полностью иммунизированные – 43636 человека.

С начала кампании по вакцинации привито 13753066 человек, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы - 11806077.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Леся Лещенко