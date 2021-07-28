В частности, в санузле для персонала нет антисептиков для рук, одноразовых полотенец и жидкого мыла.

В курортной Грибовке Одесской области специалисты выявили ряд нарушений в ресторане отеля Bugaz Sea View, в котором накануне отравились 9 детей.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, групповая кишечная инфекция среди отдыхающих детей зафиксирована 27 июля. Указанный отель находится на территории Дальницкого сельсовета, массив "Золотой Бугаз", 17.

Отмечается, что из 9 потерпевших детей 8 в возрасте 9-12 лет госпитализированы в инфекционное отделение Овидиопольской больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит".

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество сырья и пищевых продуктов.

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Не соблюдаются гигиенические требования к технологическим процессам изготовления блюд, в частности, не соблюдаются требования к хранению пищевых продуктов (не соблюдается необходимое соседство при хранении продуктов в холодильнике, на оборудовании отсутствуют стикеры с указанием даты изготовления полуфабрикатов), не проводится обработка яиц.

Отмечается, что также отсутствует маркировка кухонного и разделочные инвентаря; не соблюдается санитарный режим (состояние помещений неудовлетворительное, отсутствуют дезинфекционные средства); нет условий для обособленного хранения личной и санитарной одежды.

Кроме того, не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом: в санузле отсутствуют антисептик для рук, одноразовые полотенца, жидкое мыло и тому подобное.

Что известно об отравлении в Грибовке

27 июля стало известно о том, что в больницу доставлены 9 детей,

которые отравились в ресторане отеля Bugaz Sea View. Этот отель расположен в курортном поселке Грибовка.

Заболели несовершеннолетние, прибывшие на отдых из Киева в составе группы, состоящей из 90 детей. Проживали они в вышеназванной гостинице и питались в ресторане отеля.

Полиция начала уголовное производство. Детей после оказания неотложной помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Автор: Лариса Козовая