Пищевое отравление получили гимнастки в возрасте от 8 до 14 лет.

В Одесской области полиция начала расследование по факту отравления девяти детей в ресторане отеля Bugaz Sea View, расположенного в курортном поселке Грибовка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 27 июля в больницу попали девять гимнасток в возрасте от восьми до четырнадцати лет.

"Эти дети в составе группы вместе с тренером приехали на отдых из Киевской области и поселились на территории одного из отелей в Грибовке. У всех потерпевших были одинаковые симптомы отравления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детям оказали медицинскую помощь, взяли у них анализы, чтобы проверить наличие и вид имеющейся в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

Читайте такжеИз-за погоды Украине грозит вспышка эпидемии малярииСведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Отравление детей в Грибовке: что известно

27 июля стало известно о том, что в больницу доставлены девять детей, которые отравились в ресторане отеля Bugaz Sea View. Этот отель расположен в курортном поселке Грибовка.

По предварительным данным, заболели несовершеннолетние, прибывшие на отдых из Киева в составе группы, состоящей из 90 детей. Проживали они в вышеназванной гостинице и питались в ресторане отеля. Предварительный диагноз – "острый гастроэнтероколит".

Автор: Лариса Козовая