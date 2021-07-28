В Одесской области полиция начала расследование по факту отравления девяти детей в ресторане отеля Bugaz Sea View, расположенного в курортном поселке Грибовка.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 27 июля в больницу попали девять гимнасток в возрасте от восьми до четырнадцати лет.
"Эти дети в составе группы вместе с тренером приехали на отдых из Киевской области и поселились на территории одного из отелей в Грибовке. У всех потерпевших были одинаковые симптомы отравления", - сказано в сообщении.
Отмечается, что детям оказали медицинскую помощь, взяли у них анализы, чтобы проверить наличие и вид имеющейся в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.
Читайте такжеИз-за погоды Украине грозит вспышка эпидемии малярииСведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Отравление детей в Грибовке: что известно
27 июля стало известно о том, что в больницу доставлены девять детей, которые отравились в ресторане отеля Bugaz Sea View. Этот отель расположен в курортном поселке Грибовка.
По предварительным данным, заболели несовершеннолетние, прибывшие на отдых из Киева в составе группы, состоящей из 90 детей. Проживали они в вышеназванной гостинице и питались в ресторане отеля. Предварительный диагноз – "острый гастроэнтероколит".