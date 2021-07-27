В Одесской области, где ранее отравились постояльцы детского оздоровительного лагеря, опять произошла вспышка кишечной инфекции.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
В результате 9 из 90 отдыхавших детей в возрасте до 15 лет оказались в инфекционном отделении Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы.
Читайте такжеВрач поделилась алгоритмом действий для родителей при отравлении ребенка (видео)Все они приехали из Киева. У них предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. О состоянии пострадавших детей не сообщается.
Отмечается, что дети отдыхали в отеле Bugaz Sea View, расположенном в Грибовке.
Предполагается, что они отравились, питаясь в ресторане отеля. В связи с этим начато санитарно-эпидемиологическое расследование.
Стоит отметить, что пищевые отравления — достаточно распространенное явление на одесских курортах в летнее время. Например, в начале июня из оздоровительного лагеря в поселке Сергеевка поступило больше 30 жалоб на отравление, а 6 детей и медсестра были госпитализированы.
А в этом месяце в Черноморске пищевое отравление получили шестеро воспитанников детсада, из которых трое попали в больницу в среднетяжелом состоянии.