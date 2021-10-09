При этом Одесская область, которая еще вчера была в "оранжевой" зоне, сегодня уже соответствует показателям "желтой".

На сегодня показатели распространение COVID-19 в 15 областях Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства здравоохранения.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Киевская область сегодня присоединилась к этому списку.

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При этом Одесская область, которая еще вчера была в "оранжевой" зоне, сегодня уже соответствует показателям "желтой".

Как сообщал УНИАН, 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре несколько областей могут попасть в "красную" зону эпиднебезопасности.

8 октября в Украине было обнаружено 15908 случаев COVID-19, в частности, заболели 1477 детей и 298 медработников. С коронавирусной болезнью госпитализирован 3571 человек, умерли - 250.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Анна Нагорная