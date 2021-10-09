Остановить распространение вируса помогут соблюдение карантинных ограничений и увеличение темпов вакцинации.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине осенью может быть гораздо хуже, чем весной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на врача-эпидемиолога Татьяну Чумаченко.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", – отметила специалист

По ее словам, снизить риск развития ситуации в худшую сторону поможет соблюдение украинцами карантинных ограничений (ношение масок, соблюдение социальной дистанции), а также увеличение темпов вакцинации:

Читайте такжеВ Украине еще нескольким профессиям придется обязательно делать COVID-прививки"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию".

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине выявили 15 тыс. 908 случаев COVID-19, в частности, заболели 1 тыс. 477 детей и 298 медработников.

За все время пандемии заболели 2 млн 529 тыс. 913 человек; выздоровели - 2 млн 287 тыс. 846 человек; 58 тыс. 331 умер.

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Автор: Катерина Шварц