Среди регионов лидером остается Харьковская область.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

В больницы госпитализировали 4 633 человека с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни. К сожалению, умерли еще 412 пациентов. Зато выздоровели 7 630 больных.

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Заболеваемость продолжает стремительно расти, суточный показатель является самым большим с 7 апреля этого года. Антирекорд суточного количества больных COVID в Украине был зафиксировано 2 апреля - 20 341 случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии по состоянию на 14 октября в Украине зафиксировали 2 597 275 случаев COVID-19. Болезнь преодолела 2 311 991 человек, 59 935 жителей страны скончались от осложнений вируса.

Напомним, ранее Национальная академия наук опубликовала прогноз развития новых эпидемии коронавируса в Украине, согласно которому до конца октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Тест на коронавирус в Украине

В течение вчерашних суток в Украине провели 117 246 различных исследований для выявления коронавируса, в частности методом ПЦР - 63 319, методом ИФА - 9 657 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По состоянию на 14 октября 2021 года в Украине сделано более 14 миллионов прививок против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего за сутки 13 октября 2021 года в Украине 164 387 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек.

По данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), каждый пятый взрослый в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко