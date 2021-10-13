По данным НАН, к концу октября количество новых COVID-случаев может превысить 20 тысяч.

Национальная академия наук опубликовала новый прогноз по распространению коронавируса в Украине. По их информации, к концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Как говорится в прогнозе НАН, размещенном на их сайте, ученые использовали две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментну модель SEIR-U.

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Ученые установили, что среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 13175 человек в день, а смертей-составляет 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

Ситуация в регионах: прогноз НАН

Самые высокие темпы госпитализации с похожими показателями наблюдались у регионов Востока и юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.

Кроме того, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных исходов в расчете на 100 тысяч населения. Третью позицию по этому показателю занимает Житомирская область, а дальше располагаются Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Харьковская области – с показателем около 6 летальных исходов в неделю на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине: статистика от Минздрава

В течение последних суток в Украине зафиксировали 16309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализировали 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 471 пациент. В то же время выздоровели 6462 человека.

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровело 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.

Справка УНИАН. По данным Минздрава Украины

• 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

• 95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19 не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

• 98.3% человек старше 60 лет, умерших вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021, были невакцинированными, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полного курса прививок.

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Автор: Виктория Гордиенко