Один из самых низких уровней вакцинации в Закарпатской области.

Каждый пятый взрослый в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Центральная Украина является наиболее защищенной в плане уровня вакцинации. В Киеве, например, уровень вакцинации обеими дозами достиг 39%. Это самый большой показатель. Каждый четвертый взрослый в Украине вакцинирован по крайней мере одной дозой. Это неплохой промежуточный показатель для Украины. То есть уже четверть. Каждый пятый взрослый в Украине уже получил полный курс вакцинации. Это неплохой промежуточный этап, но нам нужно двигаться дальше и увеличивать уровень своей защиты. Каждая вакцина, которая сейчас есть в Украине, – эффективна, безопасна и одобрена ВОЗ. Риск госпитализации и смертности уменьшается более чем в 10 раз при вакцинации", - подчеркнул он.

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Ганиченко также отметил, что в Закарпатской области один из самых низких уровней вакцинации в Украине.

В то же время, по его словам, темпы вакцинации в Украине показывают положительную динамику.

"Она не слишком высокая пока – плюс 6% за последние семь дней, но это положительная динамика", - добавил он.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 271 тыс. 274 украинцы.

Как отметили в Минздраве

97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

98.3% человек старше 60 лет, которые умерли вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, были невакцинированными, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полного курса прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Наталья Хаджи