В Минздраве сообщили, что тенденцию к новой вспышке коронавирусной инфекции отслеживают в первую очередь по числу больных в Александровской больнице.

В Украине проанализируют биологический материал, собранный во время вспышки коронавируса в марте-апреле 2021 года. В Минздраве не исключают, что тогда страной мог циркулировать штамм "Дельта".

Тогда в Минздраве анализировали образцы, но обнаружили лишь южноафриканский (Бета) и британский (Альфа) штаммы вируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет ZN.ua.

"В марте-апреле, когда была самая критическая вспышка, мы забирали образцы на секвенирование. Мы обнаружили южноафриканский штамм (в Полтаве) и британский. Но, возможно, мы не обратили внимания или не обнаружили индийского штамма Дельта. Но по факту, то, что мы смотрим по той динамике, которая развивалась, мы не исключаем вариант, что возможно он у нас циркулировал в тот период”, - подчеркнул Ляшко.

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Также он добавил, что тенденцию к новой вспышке коронавируса COVID-19 отслеживают, в первую очередь, по количеству больных в Александровской больнице.

“Сейчас в Александровской больнице мы отслеживаем определенное время, когда потенциально может расти количество больных. Если будет расти стремительно, то мы будем понимать, даже без секвенирования, что у нас начинается интенсивная циркуляция "Дельты", которая начинает вытеснять другие штаммы (для него характерно)”, - отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, сейчас на секвенирование отбираются по трем этапам:

первый – если Минздрав фиксирует вспышку, то есть большое количество больных зарегистрировано одномоментно, в этом кластере отбирают определенную группу, собирают образцы и отдают на секвенирование. Забор делается и в Институте микробиологии, и в частной лаборатории. Все отобранные образцы присылают в лаборатории ВОЗ;

второе - отбирают образцы на секвенирование у всех пациентов со сложным течением болезни. Это необходимо для того, чтобы не пропустить появление какого-то нового штамма, который достаточно быстро приводит к негативным последствиям;

третье - периодически отбирают образцы у больных приезжих людей из стран, в которых есть вспышка.

Напомним, 23 июня было официально объявлено о двух случаях заболевания, вызванных штаммом "Дельта" в Украине. Однако новые нормы по контролю состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен (Индии, Португалии, Великобритании, России) начали действовать лишь со 2 июля.

Штамм коронавирус «Дельта» стремительно распространяется по планете, его уже обнаружили в 92 странах.

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Автор: Виктория Гордиенко