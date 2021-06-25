Прежде всего, будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм уже распространен, в пунктах тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

Кабинет министров Украины внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта".

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Прежде всего, мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу ", - рассказал Кузин.

По его словам, для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибыли из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им разрешат попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

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Как пояснили в Минздраве, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

При этом работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, из зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки в места обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

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Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Как сообщал УНИАН, 23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Леся Лещенко