Также ученые указали на вероятность увеличения смертности от коронавируса по стране.

В Национальной академии наук прогнозируют, что среднее количество новых случаев COVID – 19 в Украине будет на уровне 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года, и 478 - в течение недели 8-14 июля.

Об этом говорится в прогнозе по развитию эпидемии COVID-19 в Украине до середины июля 2021 года от НАН.

"Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 588 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных исходов равно 31 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 – в течение недели 8-14 июля 2021 года”, - говорится в прогнозе.

Также в НАН указывают, что наблюдаемая летальность остается близкой к 3%. Ученые прогнозируют вероятность увеличения смертности от коронавируса по Украине.

"Предварительные данные указывают на вероятность локальных пиков до 4%", - считают ученые.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине вакцинировать от коронавируса детей (видео)Кроме того, по данным ученых, избыточная смертность за апрель 2021 года над уровнем 2015-2019 годов составляла 19,5 тыс. (превышение на 39,5%) против 11,1 тыс. летальных случаев от коронавируса.

В Киеве относительное превышение было наибольшим среди других регионов Украины и составляло 80,5%.

За все время пандемии в стране заболели COVID-19 свыше 2 млн 235,8 тыс. человек, умерли – более 52,3 тыс.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 30 июня зафиксировали 705 новых случаев коронавируса.

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Автор: Константин Гончаров