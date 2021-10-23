настоящее время такой уровень эпидемической опасности действует в шести областях.

Со вторника, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет введен на территории Ривненской и Николаевской областей.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что внеочередное заседание госкомиссии состоялось сегодня.

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По результатам государственная комиссия решила установить с полуночи 26 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ривненской и Николаевской областей. В этих областях будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Отметим, по данным Минздрава, по состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось лишь четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

Винницкая

Закарпатская

Кировоградская

Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

"Оранжевая" зона - самая большая зона, к ней относятся:

Киев

Волынская область

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Сумская

Ривненская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

"Красная" зона - по состоянию на сегодня в этой зоне находятся 6 областей:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Как сообщал УНИАН, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

Также мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход Киева в "красную" карантинную зону: "В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Кровати в наших больницах заполнены уже более 50%".

Коронавирус в Украине: что стоит знать

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это немного меньше, чем рекордные 23 785 случаев, зафиксированы накануне. Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов – 483; выздоровело - 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 748 614 человек; выздоровело - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486

Вместе с тем за сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19 - это рекордное количество с начала прививок.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Виктория Гордиенко, Надя Пришляк