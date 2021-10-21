На этой неделе городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу примет решение об ужесточении ограничительных мер в столице.

Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в начале заседания сессии Киевсовета мэр города Виталий Кличко.

"На днях Киев попадет, как бы мы этого не хотели, но выглядит таким образом, что мы на днях попадем в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением вируса, к сожалению, в нашем городе ухудшается. Только за минувшие сутки в Киеве зарегистрировано более 1,2 тыс. новых больных, 39 летальных случаев. И возраст тех, кто умер, – от 29 лет. В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Койки в наших больницах заполнены уже более 50%", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в пятницу планируется заседание Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении ограничительных мер в столице.

Читайте такжеВ Хмельницкой области с 23 октября ужесточают карантин"В пятницу состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города. Комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", - сказал Кличко.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 192 жителей, 39 больных умерли.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (222), Дарницком (193) и Днепровском (128).

Всего с начала пандемии в Киеве 247 тыс. 698 подтвержденных случаев заболевания, случаев выздоровления – 225 тыс. 328. Летальных случаев от вируса в столице в целом уже 5 тыс. 780.

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Автор: Инна Андалицкая