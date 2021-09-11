На сегодня в Израиле ревакцинировали почти 3 миллиона человек с начала августа 2021 года.

Повторная вакцинация от коронавируса вполне обоснована и действительно в несколько раз повышает защищенность от смертельного вируса.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Израиля, ссылаясь на новые данные исследований, пишет 24 канал.

Медики сообщают, что защита от коронавируса работает, как минимум, для лиц старше 60. А данные о том, как вакцина повышает защищенность молодежи, появятся позже.

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На сегодня в Израиле ревакцинировали почти 3 миллиона человек с начала августа 2021 года. По состоянию на 11 сентября – это 31,44% своего населения.

После этого медики подчеркнули, что разрыв между вакцинированными заново и просто привитыми крайне значителен, а по сравнению с непривитыми – просто огромен.

Как утверждают в Израиле, причина в том, что уровень антител от вакцинации через пол года критически падает. И без бустерной дозы защита от тяжелого течения COVID-19 становится слишком низкой. Оказалось, что вероятность попасть в больницу для ревакцинированных ниже, чем для просто вакцинированного в 7,67 раза, а для непривитого человека она выше в 4,18 раза.

"Другими словами, разрыв в защите между привитым повторно и просто вакцинированным даже сильнее, чем между вакцинированным и тем, кто не сделал прививку вообще. А разрыв в риске госпитализации у непривитых и ревакцинированных достигает десятков раз", – отметили ученые.

Отметим, снижение эффективности вакцин и нужность третьей дозы объясняют появлением мутировавших версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм "Дельта".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус недавно призвал продолжить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Он считает, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty).

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко