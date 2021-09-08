Пока ни одна страна с низким уровнем дохода не вакцинировала даже 40% своего населения.

Всемирная организация здравоохранения призывает продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 как минимум до конца года.

Как передает cnbc, ранее ВОЗ призвала мировых лидеров отложить введение бустерных доз до конца сентября.

"С тех пор в мире мало что изменилось, поэтому сегодня я призываю продлить мораторий, по крайней мере, до конца года, чтобы каждая страна могла вакцинировать не менее 40% своего населения", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По данным ВОЗ, во всем мире было введено около 5,5 миллиардов доз вакцины, но 80% из них были введены в странах с высоким или выше среднего уровнем дохода.

Почти 90% стран с высоким уровнем доходов вакцинировали не менее 10% своего населения, а 70% стран с высоким уровнем доходов вакцинировали не менее 40% своего населения.

При этом, как отметил гендиректор ВОЗ, "ни одна страна с низким уровнем дохода не достигла ни одной цели".

"Страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более 1 миллиарда доз, но пожертвовано менее 15% этих доз", - сказал он.

Генеральный директор сказал, что ВОЗ призывает к обеспечению справедливости в отношении вакцин с самого начала внедрения вакцины и что это не должно произойти после того, как о самых богатых странах позаботятся.

"Мы не хотим больше обещаний, мы просто хотим вакцины", - сказал Гебрейесус.

Справка УНИАН. Бустерная доза вакцины – это третья прививка препаратом против коронавируса, которую проводят минимум через 5-6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.

Снижение эффективности вакцин и нужность третьей дозы объясняют появление мутированных версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:

в Pfizer объявили, что эффективность вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.

вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность со временем.

бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамму возрастает более чем в 2,5 раза.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Екатерина Гирнык