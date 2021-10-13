Лидируют по количеству новых заражений Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

В Украине вчера зафиксировано 16 тыс. 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в частности заболели 1 тыс. 588 детей и 288 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 901 человек, умер от осложнений – 471.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 578 тыс. 394 лица, выздоровела – 2 млн 304 тыс. 361, зафиксировано 59 тыс. 523 летальных случаев.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

От начала кампании по вакцинации привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы – 6 271 274 человека. Всего проведено 13 959 836 прививок.

По данным Минздрава, 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - вакцинированные.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

В Украине за 12 октября зафиксировано 11 тыс. 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 1 тыс. 262 ребенка и 227 медработников.

Кроме того, госпитализированы 2 тыс. 274 человека, а умерли от осложнений болезни – 352.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 562 тыс. 085 человек, выздоровели – 2 млн 297 тыс. 899, умерли – 59 тыс. 052.

Автор: Светлана Закелова