Ученые проанализировали данные из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили. Они установили, что в 27 из этих стран наблюдалось сокращение жизни из-за COVID-19.

Пандемия COVID-19 вызвала рекордное сокращение продолжительности жизни в Западной Европе после Второй мировой войны.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выводы ученых из Оксфордского центра демографических наук. Они проанализировали данные из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили.

При этом в 27 странах наблюдалось сокращение жизни, и главной причиной этого была пандемия COVID-19.

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США. По сравнению с 2019 годом они стали жить на 2,2 года меньше. Следующей страной стала Литва - там продолжительность жизни для мужчин сократилась на 1,7 года.

"Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия и другие, в последний раз такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдались в течение одного года во время Второй мировой войны", - отметил соавтор исследования, доктор Хосе Мануэль Абурто.

"Женщины в восьми странах и мужчины в 11 странах понесли убытки, превышающие год. В последнее время этим странам потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни на один год: прогресс был сведен на нет в течение 2020 года COVID-19", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, на каждых 500 граждан США приходится один умерший от коронавируса. По состоянию на 14 сентября в США от COVID-19 умерли 663 913 человек. А по данным Бюро переписи населения, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.

За последнее время в США среднесуточное число случаев заболевания увеличилось более, чем на 30%, а смертность – в три раза. На сегодняшний день в США полностью вакцинированы 54% населения.

Автор: Денис Прядко