За долгие выходные в Херсоне зарегистрировали 1 448 случаев COVID-19, 41 человек умер.

В Херсоне больницы, в которые госпитализируют инфицированных COVID-19, заполнены почти на 100%.

Как сообщает пресс-служба мэрии Херсона, об этом заявил и. о. заместителя городского головы Роман Головня.

"На сегодняшний день достаточно критическая ситуация с госпитализацией и койкоместами. Городские больницы, работающие с COVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, в город Алешки. Также сейчас отрабатывается вариант привлечения Белозерской районной больницы. Призываю всех очень серьезно отнестись к тем карантинным ограничениям, которые сейчас установлены. Этим мы обезопасим себя, своих близких и сможем сохранять ситуацию контролируемой", - отметил Головня.

Что касается обеспечения больниц кислородом, то, по словам чиновника, потребность в нем значительно возросла по сравнению с прошлыми волнами пандемии.

"Но на сегодня наши больницы полностью обеспечены кислородом, происходит ежедневный подвоз", - отметил чиновник.

Ситуация с коронавирусом в Херсоне: детали

За долгие выходные в Херсоне зарегистрировали 1 448 случаев COVID-19, 41 человек умер.

"Я много видел в соцсетях скептиков, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Херсоне не такая уж и серьезная... Хочу сказать, что ситуация очень серьезная", - подчеркнул Головня.

В Херсонской области с 15 октября установлен "красный" уровень эпидопасности.

Автор: Светлана Макринская