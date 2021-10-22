Сейчас столица в "оранжевой" зоне.

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал об ограничениях, которые введут в столице если город попадет в "красную" зону.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

"Киев пока находится в "оранжевой" зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса – неутешительная", - отметил Кличко.

Читайте такжеСтало известно, кто сможет ездить в общественном транспорте Киева в случае введения "красной зоныОн уточнил, что, в случае введения "красной" зоны, в столице будут такие ограничения:

запретят принимать посетителей в заведениях питания, если работники и посетители заведения не оказывают отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

прекратят деятельность предприятий гостиничной сферы, если работники заведения размещения и клиенты отеля не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, если сотрудники и посетители учреждения не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

запретят работу спортзалов и фитнес-центров, если персонал и посетители не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами);

проведение всех массовых мероприятий, если организаторы и участники мероприятия не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (однако разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей);

ограничат доступ посетителей в помещения ЦПАУ, Управлений труда и социальной защиты населения, Управлений пенсионного фонда, если работники и посетители не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (за исключением исключительных случаев).

Читайте такжеВынуждены прививаться. Как желание свободно передвигаться и работать побеждает страх вакцинации против COVID-19Отмечается, что дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых, у которых есть отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа) или COVID-сертификат.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Учащиеся школ прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября. Каникулы продлятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Будут работать учебные заведения, все работники которых получили сертификат о Полном курсе вакцинации от COVID-19.

"Красная" зона карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход Киева в "красную" карантинную зону:

"В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Кровати в наших больницах заполнены уже более 50%".

Вакцинация в Киеве: статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 8 миллионов 557 тысяч 659 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 миллионов 829 тысяч 174. Всего сделано 15 миллионов 386 тысяч 831 прививки.

Автор: Светлана Закелова