Если человек имеет симптомы перед вакцинацией или подозрение на инфицирование, то его могут отправить на тестирование.

Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах при определенных условиях могут отказать человеку в проведении прививки от СOVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

"Тем людям, которые чувствуют себя плохо перед вакцинацией во время осмотра врача, им может быть отказано в проведении вакцинации, они будут перенаправлены на быстрый тест антигена", - рассказал Кузин.

По его словам, если человек имеет симптомы перед вакцинацией или подозрение на инфицирование, то он может быть перенаправлен на тестирование.

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Как сообщал УНИАН, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, членов экипажей самолетов и пассажиров COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.

С 25 октября пункты вакцинации начали работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ривне, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тесты и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. От начала их функционирования — 21 октября — было сделано более 4 тыс. тестов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко