По словам главного государственного санитарного врача, в Украине продолжается стремительное ухудшение эпидситуации.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что более 98% госпитализированных с коронавирусной болезнью за последние три месяца не были вакцинированы.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине - невакцинированные.

"По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня", - заявил Кузин.

Он добавил, что сейчас продолжается стремительное ухудшение эпидситуации, число новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось вдвое за прошедшую неделю: с 3,3 тысячи за понедельник, 13 сентября, до 6 тысяч за пятницу, 17 сентября.

Читайте такжеБолее сотни беременных после прививки хотят по 100 тысяч, но обещание мэра Франковска - шуткаВ зоне наивысшего риска тяжелого течения COVID-19 и смерти - люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

В Минздраве напоминают, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 19 сентября, в Украине зарегистрировали 2 265 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 275 детей и 22 медработника. Госпитализировали в больницы 1 255 человек. От осложнений болезни умерли 44 пациента. В то же время выздоровели 565 человек.

В частности, больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Одесской (182), Тернопольской (174) областях и Киеве (183). Суточный показатель заболеваемости снизился после выходных из-за меньшего количества тестирований - днем ранее выявили 3 983 инфицированных.

Сегодня, 20 сентября, карантин в Украине начинает работать по новым правилам. В частности, после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

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Автор: Виталий Саенко