При этом большинство госпитализированных участников исследования оказались не вакцинированы.

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что вакцина Moderna эффективнее некоторых других может уберечь человека от госпитализации с COVID-19.

Исследователи подсчитали, что эффективность вакцины Moderna против госпитализации составила 93%, пишет The Hill, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71% соответственно.

"Хотя эти реальные данные предполагают некоторые различия в уровнях защиты, все одобренные FDA или авторизованные вакцины против COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19", - говорится в отчете.

В исследовании приняли участие более 3 600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1 682 получили положительные результаты теста на COVID-19, а остальные считались контрольными. Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.

Большинство участников - 64% - не были вакцинированы. Почти 13% были полностью вакцинированы вакциной Moderna, 20% - полностью вакцинированы вакциной Pfizer и 3,1% - полностью вакцинированы дозой Johnson & Johnson.

Эффективность вакцины среди реципиентов Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Читайте такжеВ Германии больше месяца применяли просроченную вакцину ModernaНо исследователи задокументировали большее снижение эффективности среди реципиентов Pfizer-BioNTech, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Прививки Pfizer были признаны эффективными на 91% в период от 14 до 120 дней после второй инъекции и только на 77% после 120 дней.

По словам ученых, повышенная эффективность Moderna может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине или разницей между временными интервалами между дозами. Реципиенты Moderna получают вторую дозу через четыре недели, а Pfizer-BioNTech - через три недели.

Исследователи также проанализировали уровни антител у 100 здоровых добровольцев в трех больницах через две-шесть недель после вакцинации и обнаружили, что уровни антител к RBD выше при вакцине Moderna, чем при двух других. Уровень антител IgG был аналогичным у реципиентов вакцины Moderna и Pfizer и выше, чем у реципиентов Johnson & Johnson.

В CDC сделали вывод, что вакцины с мРНК - Moderna и Pfizer-BioNTech - "обеспечивают большую защиту", чем вакцина Johnson & Johnson. Отмечается, что выяснение эффективности потенциально может повлиять на рекомендации по политике в отношении бустерных инъекций.

Ранее в украинском Минздраве напомнили о возможности комбинации вакцин. В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech, и наоборот.

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Автор: Катерина Комолова