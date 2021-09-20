Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской и Черновицкой областях.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 2 265 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных - 275 детей и 22 медработника. Госпитализировали в больницы 1255 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Зато выздоровели - 565 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 20 сентября.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, днем ранее выявили 3983 инфицированных. Снижение уровня заболеваемости вызвано меньшим количеством тестирований на выходных.

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Вместе с тем наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 350 646 человек, из них 2 231 417 выздоровели, летальных исходов — 54 919.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 24 792 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 058, методом ИФА — 2 011. Также сделали 9 723 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 12,4 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация в Украине: что известно

36 029 человек вакцинированы от COVID-19 за прошедшие сутки 19 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированные - 14 911 человек.

В течение суток работали 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.

Как писал УНИАН, ранее в Минздраве напомнили о возможности комбинации вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко