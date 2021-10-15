За все время пандемии, по официальным данным, в Украине коронавирус подтвердили у более 2,6 миллиона человек.

В течение суток 14 октября в Украине коронавирусом заболели еще 13 624 человека, умерли в результате этого заболевания 202 пациента.

Об этом утром в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава.

Среди новых больных - 1777 детей и 170 медицинских работников. Госпитализировали за сутки 4947 пациентов, выздороветь удалось еще 4591 человеку.

Всего за все время пандемии в Украине заболели более 2,6 миллиона человек, выздоровели - 2,3 миллиона. Умерли в результате коронавирусной болезни 60 137 украинцев.

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"От начала вакцинальной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу – 7 794 187 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, сутками ранее в Украине подтвердили почти 19 тысяч случаев коронавируса, умерли более 400 человек. Ранее врачи констатировали, что в Украине растет количество госпитализаций среди детей с коронавирусом.

Автор: Юрий Годован