Почти во всех регионах наблюдается существенный рост количества детей с тяжелым течением COVID-19.

В Украине в последнее время растет количество госпитализаций среди детей с COVID-19.

Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медуниверситета им. Богомольца Сергей Дубров.

"Если при первой-второй волнах Киевская городская детская инфекционная больница практически стояла пустая, то по состоянию на 12 октября ее наполненность 53%", - отметил специалист.

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По его словам, почти во всех регионах наблюдается существенный рост количества детей с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении и кислородной терапии. "И к большому сожалению, уже есть несколько летальных исходов среди детей", - отметил Дубров, передает Коронавирус_инфо.

Специалист рассказал, что у государства сейчас есть ресурс примерно 50 тыс. ководных коек, в случае необходимости это количество может увеличиться до 90 тыс.

"Лично меня очень радует тот факт, что Киев больше чем 2 недели не входит в тройку лидеров по количеству новых случаев COVID-19. Прежде всего это связано с вакцинацией почти половины населения", - добавил Дубров.

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Автор: Ирина Погорелая