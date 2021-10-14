В ходе исследования было проанализировано 188 образцов крови у 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме.

Результаты исследования, которое было проведено в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших коронавирусом антитела сохраняются до 15 месяцев.

Наиболее резко их титры снижаются в первые полгода после болезни, говорится в статье, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv.org.

В ходе исследования было проанализировано 188 образцов крови у 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме. Для сравнения также взяли образцы крови 23 вакцинированных людей.

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Ученые выяснили, что пик количества антител приходился на 15–28-й день после инфицирования. Затем ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались, но стабилизировались через шесть месяцев, а плазмонейтразирующая активность против варианта вируса G614 сохранялась до 15 месяцев.

При этом средние нейтрализующие титры против бета-, гамма- и дельта-вариантов в плазме, собранной на раннем (15–103 дня) и позднем (9–15 месяцев) этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614. Ученые сделали вывод, что иммунитет против коронавируса в целом длительный, но распространение новых вариантов "вызывает беспокойство".

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Автор: Ирина Погорелая