Врачи говорят, что важно не только пересадить орган, но и сделать так, чтобы пациент здоровым поехал домой. И врачи над этим усиленно работают.

Все пятеро пациентов, которым пересадили сердце, легкие, почки и печень, сейчас находятся в стабильном состоянии. Возле них круглосуточно дежурят команды лучших специалистов.

Об этом на странице в соцсети сообщил директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук. Он отметил, что важно не только пересадить орган, но и сделать так, чтобы пациент здоровым поехал домой. И врачи над этим усиленно работают.

"Сутки вторые. Продолжаем мультидисциплинарное наблюдение за нашими пациентами после пересадки. Радуемся, что все стабильны и в хорошем настроении", - отметили в медучреждении.

Читайте такжеВ Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

Первая в Украине трансплантация сердца ребенку

22 сентября во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и трансплантацию сердца ребенку. Также трансплантированы две почки и печень.

В частности, трансплантацию сердца 13-летнему Максиму с Волыни провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши. У парня в июле внезапно случился инсульт, он несколько недель провел в реанимации. Сердце подростка не справлялось, поэтому ему срочно нужна была пересадка.

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину Виктору. Мужчина болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходил из дома, поскольку был кислородозависимым. Без пересадки - не прожил бы и нескольких месяцев, говорят медики.

Трансплантацию печени провели 37-летней львовянке Марии, у которой был цирроз, почки пересадили 40-летнему Юрию из Донецкой области и 45-летнему Виталию из Тернопольщины.

Также медики сделали пересадку роговицы глаза. Все это от одного донора - 54-летнего мужчины, который умер от геморрагического инсульта. Его состояние было смертельным и его жена и двое детей дали согласие на забор органов, передает ТСН.

Автор: Ирина Погорелая