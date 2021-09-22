Сердце получил 13-летний мальчик с Волыни.

Во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и трансплантацию сердца ребенку. Также трансплантировали две почки и печень.

Об этом сообщил генеральный директор больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук в Facebook.

Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

Легкие получил 56-летний житель Львова. Мужчина более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние годы почти не выходил из квартиры.

Читайте такжеОдной области Украины грозит "красная" зона-KSEПо словам медика, без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Сердце получил 13-летний мальчик из села Зарудцы, что на Волыни.

Он болел с июля, а последний месяц провел в реанимации.

В четверг медики планируют трансплантировать роговицу - ее посмертно во Львове не пересаживали уже 20 лет.

"Трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине", - подчеркнул Самчук.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому от неродственного донора. Операцию провели врачи Черкасского областного онкологического диспансера совместно с коллегами из Охматдета.

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Автор: Людмила Жерновская