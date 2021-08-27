Операция длилась почти четыре часа, ее проводили 10 врачей.

На Прикарпатье в Ивано-Франковской центральной больнице провели первую трансплантацию. Там 25-летнему Игорю Леочко с врожденной аномалией пересадили почку. Это была трансплантация от родственного донора. Свою почку Игорю отдал его отец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Отец согласился сразу. Но у него были сомнения, потому что каждый человек имеет страх перед оперативным вмешательством. Мы отцу даже устроили встречу с донором почки. Собственно после этой встречи он и дал окончательное согласие", – рассказали медики.

Читайте такжеВо Львове открывают первый в Украине центр трансплантологии (видео)Отмечается, что последние несколько лет молодой человек был вынужден регулярно ходить на процедуру по очистке крови – гемодиализ. Теперь же у него начинается новая жизнь. Парень мечтает путешествовать.

"Чувствую себя намного лучше, здоровее, лучше стало дышать даже. Даже заметил, что у меня улучшился сон после операции", – рассказал парень.

По словам заведующего урологическим отделом больницы Игоря Билыка, показатели пациента после операции значительно улучшились.

Операция длилась почти четыре часа. Ее проводили 10 врачей, не считая медсестер и анестезиологов. Для пациента она была бесплатной.

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Автор: Катерина Шварц