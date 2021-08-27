На Прикарпатье в Ивано-Франковской центральной больнице провели первую трансплантацию. Там 25-летнему Игорю Леочко с врожденной аномалией пересадили почку. Это была трансплантация от родственного донора. Свою почку Игорю отдал его отец.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Отец согласился сразу. Но у него были сомнения, потому что каждый человек имеет страх перед оперативным вмешательством. Мы отцу даже устроили встречу с донором почки. Собственно после этой встречи он и дал окончательное согласие", – рассказали медики.
Читайте такжеВо Львове открывают первый в Украине центр трансплантологии (видео)Отмечается, что последние несколько лет молодой человек был вынужден регулярно ходить на процедуру по очистке крови – гемодиализ. Теперь же у него начинается новая жизнь. Парень мечтает путешествовать.
"Чувствую себя намного лучше, здоровее, лучше стало дышать даже. Даже заметил, что у меня улучшился сон после операции", – рассказал парень.
По словам заведующего урологическим отделом больницы Игоря Билыка, показатели пациента после операции значительно улучшились.
Операция длилась почти четыре часа. Ее проводили 10 врачей, не считая медсестер и анестезиологов. Для пациента она была бесплатной.
Вас также могут заинтересовать новости