Для медицинского учреждения это была первая операция на сердце ребенка. Теперь там планируют проводить несколько сотен операций маленьким пациентам каждый год.

Во Львове успешно прооперировали пятилетнего мальчика, который родился с дефектом сердца. Для медицинского учреждения это была первая операция на сердце ребенка.

"Первая операция на сердце ребенка! Кардиохирурги в детской больнице на Орлика, которая теперь в составе Первого территориального медицинского объединения Львова, починили сердце 5-летнего мальчика. Это старт детской кардиохирургии в медучреждении", - рассказал и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Маленького пациента зовут Артем, и он родился с дефектом.

"Дефект межпредсердной перепонки. Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Единственный выход - операция", - сообщил Самчук.

По его словам, дефект в сердце мальчика кардиохирурги устранили через разрез лишь в 8 см, который сделали сбоку, а не посередине грудной клетки.

"Этот современный малотравматичный метод, который пока мало где в Украине используется, называется "боковая торакотомия". Операция прошла успешно. С ребенком все хорошо. И уже на завтра планируем следующее кардиохирургическое вмешательство. Работы очень много. В наших планах 200-300 операций ежегодно", - отметил врач.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европе впервые пересадили искусственное сердце Aeson. А в Запорожье ребенок 11 минут реанимировала мать, у которой остановилось сердце.

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Автор: Катерина Комолова