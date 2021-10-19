Ребенку помогла диспетчер линии "103".

В Запорожье 12-летняя девочка в течение 11 минут реанимировала свою мать, у которой произошла остановка сердца.

Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины.

16 октября по номеру "103" поступил вызов от девочки 12 лет. Она рассказала, что ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

Диспетчер направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала предоставлять рекомендации относительно постдиспетчерской поддержки и проведения реанимационных мероприятий. Она около 11 минут оставалась на связи и помогала ребенку.

Читайте такжеАмпутируют ноги: львовские врачи рассказали об опасном осложнении от коронавируса"Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат", - говорится в сообщении.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Автор: Людмила Жерновская