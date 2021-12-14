Шанс на выздоровление получил 62-летний львовянин. Мужчина болеет с 2018 года.

Во Львове кардиохирурги впервые заморозили сердце 62-летнего мужчины, чтобы вылечить "мерцательную аритмию". Пациент болеет с 2018 года.

Об этом рассказал и. о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

"Ледниковый период" в кардиохирургии Львова! Наши врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить "мерцательную аритмию". Новая для Львова операция называется криоабляцией", - написал он.

Читайте такжеВо Львове 29-летнему мужчине из Винницкой области пересадили сердце (фото)Шанс на выздоровление получил 62-летний львовянин. Мужчина болеет с 2018 года. Кроме того, у мужчины отсутствует одна почка. Это осложняет ситуацию, ведь он не может принимать препараты, разжижающие кровь.

Перед операцией состояние пациента было крайне тяжелым, приступы повторялись несколько раз в сутки и грозили инсультом.

Врачи решили оперировать львовянина, путем "криоабляции". Такую же операцию после него проделали еще двум пациентам.

Во время операции в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой -60 градусов, который убил больные участки сердца", - рассказал Олег Самчук.

"Мерцательная аритмия" является главной причиной возникновения ишемических инсультов. В предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме - 50-60.

Риск образования тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз. Так же в 5 раз повышается риск возникновения инсультов.

По словам врача, с этой болезнью живут до 800 тысяч украинцев. Она фактически не лечится медикаментозно.

"Теперь благодаря "криоабляции" у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства - 90%", - резюмировал Самчук.

Как сообщал УНИАН, во Львове медики успешно пересадили почку 15-летнему парню. Это первая такая операция в первом территориальном медицинском объединении Львова. Донором стала бабушка парня: ее почка подошла внуку.

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Автор: Марта Гичко