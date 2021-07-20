Операцию провел кардиохирург Чиро Майелло в больнице Azienda Ospedaliera dei Colli итальянского Неаполя.

Французская компания CARMAT, которая ранее получила лицензию на продажу созданных ею в искусственных условиях имплантов сердец Aeson, впервые продала одно из них.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Операцию по пересадке биопротеза провели в итальянской больнице Azienda Ospedaliera dei Colli в Неаполе. Руководил процессом кардиохирург Чиро Майелло.

Читайте такжеДвойное чудо: испанские врачи пересадили сердце двухмесячной девочке (видео)"Этот имплант является первой продажей CARMAT с момента ее создания в 2008 году. Это важная веха, которая открывает новую главу в развитии компании", - заявили в CARMAT.

Сама операция обошлась в 150 тысяч евро, однако ее оплатили итальянские власти. Донор получил временное сердце - клинические исследования на живых пациентах показывают, что такие биопротезы позволяют им прожить еще около семи месяцев.

В дальнейшем компания планирует сосредоточить свои усилия на поставках искусственных сердец в кардиологические клиники Германии и нескольких других стран ЕС.

Как известно, в Украине тоже успешно проводят операции по трансплантации - ранее в этом году в Запорожье пересадили сердце от мертвого донора.

А в январе на Закарпатье умер 30-летний мужчина, которому за месяц до этого пересадили сердце.

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Автор: Станислав Кожемякин