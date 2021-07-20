Французская компания CARMAT, которая ранее получила лицензию на продажу созданных ею в искусственных условиях имплантов сердец Aeson, впервые продала одно из них.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Операцию по пересадке биопротеза провели в итальянской больнице Azienda Ospedaliera dei Colli в Неаполе. Руководил процессом кардиохирург Чиро Майелло.
Читайте такжеДвойное чудо: испанские врачи пересадили сердце двухмесячной девочке (видео)"Этот имплант является первой продажей CARMAT с момента ее создания в 2008 году. Это важная веха, которая открывает новую главу в развитии компании", - заявили в CARMAT.
Сама операция обошлась в 150 тысяч евро, однако ее оплатили итальянские власти. Донор получил временное сердце - клинические исследования на живых пациентах показывают, что такие биопротезы позволяют им прожить еще около семи месяцев.
В дальнейшем компания планирует сосредоточить свои усилия на поставках искусственных сердец в кардиологические клиники Германии и нескольких других стран ЕС.
Как известно, в Украине тоже успешно проводят операции по трансплантации - ранее в этом году в Запорожье пересадили сердце от мертвого донора.
А в январе на Закарпатье умер 30-летний мужчина, которому за месяц до этого пересадили сердце.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram