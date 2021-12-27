По словам медика, возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%.

При инфицировании человека вариантом коронавируса "Омикрон" ПЦР-тест может показывать отрицательный результат.

Об этом рассказал украинский врач-детский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев в комментарии Obozrevatel.

"Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только "Омикрон", но и другие вирусы", - объяснил медик.

По его словам, чувствительность иммуноферментного анализа (ИФА) и быстрых тестов еще ниже, чем у ПЦР-тестов, а возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%.

При этом чувствительность практически не зависит от конкретного штамма коронавируса, и нет необходимости в закупке специфических ПЦР-тестов на штамм "Омикрон", считает врач.

"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на "Дельту", на "Омикрон". ... Это интересно эпидемиологам, людям, которые изучают распространение вируса. А для клиницистов важно только то, есть коронавирус или нет", - рассказал Крамарев.

Если же ПЦР-тест отрицательный, но есть все основания считать, что пациент болен COVID-19, по словам врача, тесты могут провести несколько раз.

Читайте такжеКак защититься от "Омикрона": в Минздраве дали украинцам 5 рекомендаций по новому штамму коронавируса"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", - отметил доктор.

Ранее украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказывала, что всплеск "Омикрона" угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 1864 человека, в том числе 138 детей и 12 медицинских работников.

Уровень госпитализации больных, как и смертности, остается достаточно высоким - в больницы попали 1053 пациента, а умерли 133. Выздороветь в воскресенье удалось 4527 людям.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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