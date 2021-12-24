Согласно выводам нескольких исследований, новый штамм коронавируса "Омикрон" в разы менее опасен, чем "Дельта".

Ученые-медики продолжают находить подтверждения, что новый вариант коронавируса "Омикрон" гораздо реже по сравнению с "Дельтой" приводит к тяжелым случаям заболевания и смертям.

При этом ученые предупреждают, что пока у них недостаточно данных для окончательных выводов, сообщает Би-би-си.

Служба здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency) объявила, что, согласно результатам ее анализа, заразившиеся "Омикроном" на 50-70% реже попадают в больницу и на 31-45% реже обращаются в пункты срочной медицинской помощи. Ведомство считает эти данные обнадеживающими.

Читайте такжеГлава Минздрава Германии предложил четвертую дозу вакцины для борьбы с "Омикроном" (видео)

В своем исследовании Служба здравоохранения пересчитала все известные случаи заражения "Омикроном" и "Дельтой" в Британии с начала ноября.

Накануне было опубликовано исследование южноафриканских медиков и результаты шотландского исследования, которые тоже показали, что "Омикрон" в разы менее опасен, чем "Дельта".

Шотландские ученые сравнили число заражений и госпитализаций с обоими штаммами и подсчитали, что если бы "Омикрон" вел себя как "Дельта", то сейчас в больницах Шотландии было бы 47% с этим вариантом - но на деле их всего 15%.

Однако ученые, чиновники здравоохранения и политики по всему миру по-прежнему предостерегают: во-первых, пока исследования основаны на слишком малых массивах данных, а во-вторых, "Омикрон" очень заразен, и пусть даже доля тяжелых больных при нем невелика, их абсолютное число может оказаться непосильным для больниц.

Вас также могут заинтересовать новости