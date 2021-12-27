В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 1864 человека, в том числе 138 детей и 12 медицинских работников.
Об этом утром в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава.
Уровень госпитализации больных, как и смертность, остается достаточно высоким - в больницы попали 1053 пациентов, а умерли 133. Выздороветь в воскресенье удалось 4527 лицам.
Вакцинировались за вчера еще 29 476 украинцев: 8776 сделали первую дозу, 20 434 - вторую. Кроме того, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную - 178 человек.
Всего с начала вакцинации медики уже сделали украинцам более 28 миллионов прививок.
"От начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу - 14 592 535 человек, получивших две дозы - 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу - 2 110 человек, ревакцинальную дозу - 793 человека. Всего проведено 28 009 499 прививок",- говорится в сообщении Минздрава.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.