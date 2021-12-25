С каждым днем появляется все больше разных мутаций коронавируса. Самые известные из них - Дельта и Омикрон. Последний называют особо опасным.
В чем особенность течения "Омикрона", почему он коварен, чем грозит украинцам, и какой препарат поможет пациентам из группы риска - об этом заслуженный врач-инфекционист Ольга Голубовская написала на своей странице в Facebook.
- Как проявляется и в чем отличия
При заражении "Омикроном" в начале болезни температура тела чаще повышена, может достигать 39 градусов и даже выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности не доходит.
Болеют Омикроном и вакцинированные, в том числе те, кто имеет высокий титр антител. Участились и случаи повторного заболевания.
Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.
Вирусная нагрузка в начале выше, чем у варианта Дельта, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.
- Чем грозит Омикрон украинцам
По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.
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"Тактика ведения больных (вне зависимости от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной - раннее лечение противовирусными препаратами. Раннее - это сразу после постановки диагноза, в первую неделю. Это самое эффективное, что мы имеем на сегодняшний день...", - заявляет медик.
Голубовская утверждает, что воздействие на возбудитель есть самым эффективным методом в лечении любого инфекционного заболевания. А отрицание некоторых докторов этого факта приводит к тому, что мы теряем больных, которых можно было спасти.
- Какой препарат спасает пациентов группы риска
Голубовская говорит, что Ремдесивир на ранних сроках снижает риск госпитализации и смерти на 87% у пациентов группы риска. Но важно получение препарата именно на ранних сроках.
"Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Омикрона угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с COVID-19 в тех частях мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом", - пишет Голубовская, ссылаясь на научный журнал New England Journal of Medicin.
Ранее, как писал УНИАН, Комаровский назвал главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон".