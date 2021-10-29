По словам врача, причина прежде всего заключается в том, что рак не заявляет о себе.

В большинстве случаев онколог ставит диагноз, когда болезнь уже дошла до третьей-четвертой стадии, а организму нанесен существенный вред.

Об этом предупредил доктор медицинских наук, онколог Михаил Давыдов, пишет Страна здоровья.

По словам врача, причина прежде всего заключается в том, что рак не заявляет о себе, а его симптомы можно легко перепутать с другими болезнями.

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Медик раскрыл ранние признаки рака и предупредил, что если дискомфорт не проходит за несколько недель, следует немедленно обратиться к врачу.

Первые симптомы рака:

- регулярный кашель, длящийся более месяца, может быть причиной сезонной болезни или бронхита. Кроме того, он, вероятно, указывает на рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно в том случае, если выделяется слюна с кровью;

- изменение в тембре голоса, а также его осиплость или охриплость, указывают на поражение лимфоузлов органов грудной клетки. При этом, возможно, речь идет о наличии опухолей гортани. Кроме того, важно обращать внимание на появление уплотнений или язв в ротовой полости;

- нарушение пищеварения, длящееся более трех дней. Особенно если при этом рацион и режим питания не были изменены;

- регулярная изжога, повышенная кислотность, затрудненное глотание могут стать поводом для эндоскопического исследования. Подобные проявления, в том числе могут быть симптомами рака пищевода и желудка;

- изменение лимфоузлов, шишки, а также уплотнения на теле, не проходящие в течение месяца, также должны насторожить. Вероятно, это безвредные образования, но в некоторых случаях речь может идти о симптомах рака, - предупредил онколог;

- постоянная усталость, частое повышение температуры тела, а также сильная нетипичная головная боль или внезапная потеря веса, ночной жар и потливость.

"Все это, вероятно, может говорить об опасном заболевании", - заявляет Давыдов.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине ежегодно онкозаболевания диагностируют в около тысячи детей, а всего ежегодно от этого умирают до 80 тыс. человек.

Онкология: что вам стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко