Онкологическую помощь населению Украины предоставляют 1 тыс. 673 врача-онколога, а сеть онкологических учреждений здравоохранения на конец 2020 года была представлена 30 онкодиспансерами, тремя онкоцентрами и Национальным институтом рака.

В Украине более одного миллиона человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от этого умирают до 80 тыс. человек.

Читайте такжеМинздрав расширил перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, онкологические заболевания находятся на втором месте в списке причин смертности в Украине, на первом - сердечно-сосудистые заболевания.

"По данным национального канцер-реестра, в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на 3-4 стадии заболевания. Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и в целом среди населения", - рассказал Степанов.

Он отметил, что сеть онкологических учреждений здравоохранения по состоянию на конец 2020 года была представлена 30 онкологическими диспансерами, тремя онкологическими центрами и Национальным институтом рака.

Однако, по словам министра, диагностика и лечение пациентов с онкологическими заболеваниями также проводится и в других учреждениях.

"Онкологическую помощь населению Украины предоставляют 1 тыс. 673 врача-онколога. Важные проблемы, требующие неотложного решения, - это низкая осведомленность населения об онкозаболеваниях, позднее выявление, высокая смертность и инвалидизация, вызванная онкозаболеваниями, недостаточный доступ к своевременной диагностике и качественному лечению", - добавил министр.

Онкологические заболевания в Украине

Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.

Так, Минздрав в этом месяце утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.

По словам министра Степанова, в перечень существующих 67 лекарственных средств добавили 9 новых позиций. Это лекарственные средства второй и третьей линии, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, пациентов с раком крови, при миеломе и опухоли головного мозга.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко