На сегодня в Украине у 6 тыс. 500 детей диагностированы онкологические заболевания.

В Украине ежегодно онкозаболевания диагностируют у около тысячи детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга.

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"Ежегодно в мире у около 300 тыс. детей диагностируют рак. В Украине, по данным национального канцер-реестра, ежегодно диагностируется тысяча новых случаев. И, к сожалению, каждый год мы теряем около 250 детей", - сказала Садовьяк.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине у 6 тыс. 500 детей диагностированы онкологические заболевания.

Она также отметила, что детская онкология является одним из приоритетных направлений.

Онкология в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине более одного миллиона человек имеют онкологические заболевания ежегодно от этого умирают до 80 тыс. лиц.

Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.

Так, Минздрав в январе утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.

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Автор: Леся Лещенко