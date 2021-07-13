По оценкам аналитиков, Украина сейчас в зоне прямого риска вспышки COVID-19, несмотря на стабильный спад заболеваемости.

Новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

"Ситуация в Украине является стабильно хорошей. Стабильно суточные госпитализации падают на 10% в неделю. Это очень хорошие темпы... И количество "ковидных" пациентов продолжает падать стабильными темпами - это около 15% в неделю. Выписки продолжают более чем на половину перевешивать госпитализации", - отметил он.

По словам эксперта, такие темпы свидетельствуют о стабильном тренде на спад заболеваемости в Украине, однако такая стабильность может быстро измениться.

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Сейчас в Украине заняты 7% коек с кислородом, 13% реанимационных коек и 3% больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Это беспрецедентно низкие цифры с начала года. Количество людей, которые сейчас болеют, намного меньше, чем в начале 2021 года. Но с другой стороны новые более распространенные варианты вируса, в частности "Дельта", который вызывает серию вспышек в Европе прямо сейчас, являются большой внешней угрозой, которая может перекрыть даже такое стабильное большое падение как в Украине", - подчеркнул Ганиченко.

По данным KSE, сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная в каждом из регионов, а уровень заболеваемости находится на относительно небольших показателях.

"Относительно хорошая новость в том, что суточная смертность в Украине вышла на уровень плато 2020 года – в среднем 17 умерших за сутки", - добавил он.

Аналитик уточнил, что, по прогнозам KSE, на третий квартал этого года (июль, август и сентябрь), который уже начался, не ожидается большого роста уровня смертности, даже если начнется вспышка COVID-19.

"Такое бремя смертности, как мы ожидаем, больше перейдет в четвертый квартал, чем в третий. Поэтому мы даем такие оптимистичные прогнозы. В прошлом квартале (апрель-июнь) умерли 19 тыс. человек в результате осложнений от COVID-19. И мы не ожидаем даже при "черном" сценарии, что будет настолько много умерших, как это было во втором квартале. По моделированию KSE, по состоянию на конец третьего квартала общее количество умерших от COVID-19 может достичь от 54 тыс. до 70 тыс.", - рассказал он.

В то же время, по словам Ганиченко, спад заболеваемости COVID-19 в Украине пока не означает, что в ближайшее время эксперты не ожидают вспышку COVID-19.

"Украина сейчас в зоне прямого риска, несмотря на стабильный спад заболеваемости. Мы действительно ожидаем вспышку в Украине, начиная уже с этого месяца. Потенциально вспышка может начаться и в следующем месяце, но очень-очень велика вероятность, что вспышка начнется к сентябрю...", - отметил он.

В KSE уточнили, что Украине уже сейчас необходимо готовиться к вспышке.

"Хоть вспышку мы ожидаем летом, но основное бремя нагрузки на систему здравоохранения и на смертность мы ожидаем уже в четвертом квартале 2021 года", - подытожил специалист.

Как сообщал УНИАН, в KSE также отметили, что за прошедшую неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилась и сейчас это восемь стран: Великобритания, Португалия, Россия, Испания, Греция, Бельгия, Нидерланды и Франция.

По мнению аналитиков, угроза для Украины в случае вспышки заключается в том, что сейчас уровень вакцинации против COVID-19 в стране довольно низкий, если сравнивать со средним значением по Европе.

Ведь в странах с высоким уровнем вакцинации, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, большинство новых случаев являются преимущественно легкими, то есть вакцинация помогает сдерживать нагрузку на систему здравоохранения и предотвращает высокие уровни госпитализаций и смертности.

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Автор: Антонина Доломанжи