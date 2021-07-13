В Украине за минувшие сутки обнаружили 481 случай COVID-19. Среди новых пациентов 28 детей и 11 медработников. Также 750 пациентов выздоровели и 36 - умерли. Госпитализировали 249 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 241 698 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 640 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 178 279 — выздоровели.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
83 177 человек вакцинированы от COVID-19 в сутки 12 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированные - 37 642 человека.
В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.
По состоянию на 12 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу – 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы -1 215 284 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 41 120 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 20 909, методом ИФА — 9 783. Также сделали 10 428 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 11 миллионов ПЦР-тестирований.
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