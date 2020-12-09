В начале декабря Новая почта предоставила больницам Полтавщины, благотворительным фондам «Свои» и «Корпорация монстров» сейчас самое необходимое оборудование для спасения жизни – 190 кислородных концентраторов. Ведь количество больных продолжает расти, а кислородное оборудование становится дефицитом.

«Вторая волна пандемии набирает обороты, вирус распространяется очень быстро и мы понимаем, что только совместными усилиями и всесторонней помощи медицинским работникам можно минимизировать последствия пандемии. С первых дней карантина Новая почта присоединилась к противостоянию с COVID-19. Мы делали и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы «вооружить» наших врачей современным оборудованием, от которого зависит жизнь больных украинцев. Мы были и остаемся рядом!",- подчеркнула Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Так, 100 аппаратов компания предоставила трем больницам города Полтава: 30 аппаратов к больнице №3, 50 – в больницу №4 и еще 20 – в больницу №5. Остальные 90 концентраторов компания передала благотворительным фондам «Свои» в Киеве и «Корпорации монстров» в Одессе, которые будут предоставляться подопечным фондов из любого уголка страны и будут доставляться Новой почтой бесплатно.

"Мы очень благодарны за крайне необходимую помощь от нашего партнера Новой почты. Впоследствии в нашу клинику будут госпитализироваться больные коронавирусом. Подача кислорода является вопросом жизни и смерти пациентов в тяжелом состоянии, а кислородные концентраторы позволят нам спасать людей", – отметила директор Полтавской клинической больницы №4 Лилия Погребняк.

"Есть больные, которые не могут попасть в больницу в принципе. Это люди, прикованные болезнью к постели. Они лечатся под наблюдением семейного врача и мы обеспечиваем их кислородом. Есть больные, ожидающие госпитализации, и они тоже получают кислород под наблюдением семейного врача. Есть люди, которые выписываются из больницы с низкой сатурацией, и кислородная поддержка им понадобится в течение многих месяцев или даже всей жизни. Благодаря этой поддержке мы сможем оказать больше помощи тем, кому крайне нужны кислородные концентраторы", – рассказывает директор БФ «Свои» Леся Литвинова.

"В определенный момент меня охватило отчаяние – на складе осталось два концентратора, поставки новых нужно было ожидать 1-2 недели. При этом запросы поступали постоянно, лист ожидания перевалил за 14 человек. В этот момент появилась Новая почта, которая предложила нам свою помощь – через два дня 40 новых концентраторов уже отгружались в нашем офисе. Компания успела очень вовремя", - комментирует Екатерина Ножевникова, руководительница БФ "Корпорация монстров".

В целом Новая почта выделила на закупку кислородных концентраторов 12 млн грн.

Как сообщалось ранее, компания присоединилась к обеспечению украинских больниц медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты с первых дней пандемии. 15 марта 2020 года руководство компании приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с вирусом. Уже 18 марта региональные больницы получили первую партию гуманитарной помощи – рентгенографические аппараты и УЗИ сканеры, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза и искусственного дыхания, другое оборудование.

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Автор: УНИАН